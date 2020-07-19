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الكشف عن محاولات " الجبري " المستميتة للإبقاء على حكم الإخوان في مصر

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الكشف عن محاولات " الجبري " المستميتة للإبقاء على حكم الإخوان في مصر

الرياض (صدى):
كشف مصدر مهتم بالأمن القومي، تفاصيلا بشأن محاولات سعد الجبري الهارب إلى كندا لمنع تولي عبد الفتاح السيسي الحكم في مصر، والإبقاء على حكم محمد مرسي.

وصرح المصدر، بأنه يوم عزل الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي، كان لدى السلطات السعودية علم بقرار العزل، وحاول الجبري إقناع رئيس الديوان الملكي سابقا خالد التويجري بخطورة دعم السيسي فاعتذر الأخير عن تبني روايته.

وأشار إلى أن الجبري استعرض في اجتماع أمام الملك عبدالله -رحمه الله- قبل إعلان بيان العزل بساعات، معلومات عن الرئيس السيسي تحمل اتهامات ضده بأنه ناصري عدو للسعودية وأن الدول العظمى لن تقبل بدعمه واستمات لإقناع الملك والحضور على إصدار بيان دعم لمرسي ورفض تولي السيسي للسلطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم رفض هذا الطرح رفضا تاما، ووافق الملك عبدالله وأيد دعم الرئيس السيسي.

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أحدث التعليقات

خالد الحربي
محترم جدا ومحبوب
خالد الحربي
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
الطيب
صحيح كلام الشامل
ابو محمد
الحين هذي بنت خلقه ولا متحوله تحس كنها شاب مافيها انوثه ..
CR7
لحجي اهم شي عنده الفلوس

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