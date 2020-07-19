نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة

Time منذ 5 دقائق
Views 1254
تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة

الأحساء (صدى):
لا زال الغموض مسيطرًا على واقعة العثور على شاب و4 فتيات مقتولين في منزلهم بالأحساء.

وفي هذا السياق كشف خال الضحايا تفاصيلًا جديدة، موضحًا أن البنات الأربعة عثر عليهن ملقيات على الأرض وعلى رقابهن آثار طعنات، فيما كان الحبل ملتفاً حول رقبة أصغرهن أيضاً بجوار شقيقاتها على الأرض.

وأوضح أن أكبر ضحية توفيت بين يدي والديها ولفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة والدتها تلقينها الشهادة.

وأكد أن الوالدين في حالة يرثى لها؛ ويعيشان أزمة نفسية وصحية سيئة جداً.

يذكر أن شرطة الشرقية، أكدت أن هناك شبهة جنائية في الحادثة التي شهدتها قرية الشعبة وأن التحقيق جاري لكشف ملابسات القضية.

اقرأ أيضًا:

الطب الشرعي يكشف معلومات خطيرة في حادثة مقتل شاب وشقيقاته في الأحساء

الكشف عن أول خيوط لغز جريمة ذبح 4 أشقاء وخنق شقيقهم بالأحساء

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
المفروض ان تتخذ الوزاره قرار باحالة من خدم 25 سنه في التعليم لتقاعد ليحل محلهم الخريجين الجدد ثم لا ننسى المدارس الاهليه يوجد بها معلين اجانب والسعوديين اولى بالوظائف
ابو عمار
ما فيه مشكله
زائر
هههه كان رافض اول أن يوقع ابنه لغير الاهلي.. لكن الفلوس تخرب النفوس
ابو عمار
ما فيه احد بيروح لمنى ومزدلفه قبل وقت الحج
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا

أخر الأخبار

تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة
تفاصيل جديدة عن جريمة الأحساء: الأم حاولت تلقين ابنتها الشهادة
Time منذ 5 دقائق Views 1254
إعدام 100 ألف حيوان " مِنك " للاشتباه في نقله لكورونا
إعدام 100 ألف حيوان " مِنك " للاشتباه في نقله لكورونا
Time منذ 58 دقيقة Views 528
قتل السوريين في تركيا ظاهرة شبه يومية
قتل السوريين في تركيا ظاهرة شبه يومية
Time منذ ساعة Views 1768
فضح الدور القطري في تمويل مليشيات حزب الله
فضح الدور القطري في تمويل مليشيات حزب الله
Time منذ ساعة Views 2188
وثائق تكشف فضيحة التجسس التركي في كندا
وثائق تكشف فضيحة التجسس التركي في كندا
Time منذ ساعتين Views 1890
حل بسيط لمعاناة أصحاب النظارات من " البخار " عند ارتداء الكمامة
حل بسيط لمعاناة أصحاب النظارات من " البخار " عند ارتداء الكمامة
Time منذ ساعتين Views 1277
زيدان يلمح إلى مغادرة ريال مدريد: " هذا كله سينتهي يوما ما "
زيدان يلمح إلى مغادرة ريال مدريد: " هذا كله سينتهي يوما ما "
Time منذ 3 ساعات Views 1919
شاب يمني يقتل شقيقيه لرفضهما انضمامه لصفوف الحوثي
شاب يمني يقتل شقيقيه لرفضهما انضمامه لصفوف الحوثي
Time منذ 3 ساعات Views 2491
بالفيديو..شمس الكويتية ترتدي الأزرق وتغني للنصر
بالفيديو..شمس الكويتية ترتدي الأزرق وتغني للنصر
Time منذ 3 ساعات Views 2959
زوجان يحاولان الانتحار بسبب الشرطة
زوجان يحاولان الانتحار بسبب الشرطة
Time منذ 4 ساعات Views 793