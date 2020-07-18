نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الشؤون الدينية التركي: «الصلاة في آيا صوفيا تٌعادل عمرة أو نصف حجة»

Time منذ 48 دقيقة
Views 1742
Comment 1
رئيس الشؤون الدينية التركي: «الصلاة في آيا صوفيا تٌعادل عمرة أو نصف حجة»

أنقرة (صدى):
واصلت تركيا التخبط وإصدار التصاريح المثيرة للجدل لإيهام الجميع بالأسباب الحقيقية وراء تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد.

وفي فتوى مثيرة للجدل، قال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إن الصلاة في مسجد آيا صوفيا، الذي تحول من متحف إلى مسجد، تعادل عمرة أو نصف حجة، في مشهد أثار ضجة كبيرة حول ما تستند عليه هذه الفتوى.

وعلى جانب أخر شبَّه علي الصلابي، القيادي الإخواني الليبي المقيم في تركيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جامع آيا صوفيا التركي في اسطنبول بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، قائلًا :"سجادات الصلاة القديمة كان يُرسم عليها صورتي المسجد الحرام ومسجد آيا صوفيا".

وأضاف “الصلابي” :”جمعة مباركة جديدة في مسجد آيا صوفيا رمز الإرادة الشعبية والشهود الحضاري”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
a
مشكله المطلقات والحقد على الرجل
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه # الكلب راحت عـــلاه لاهو من غداه ولا من عشـاه

أخر الأخبار

العراقيون يرفضون زيارة ظريف: " غير مرحب بك "
العراقيون يرفضون زيارة ظريف: " غير مرحب بك "
Time منذ 5 دقائق Views 1205
محمد الشيخي : على إدارة نادي الأهلي الاستفادة من درس عبد الفتاح عسيري
محمد الشيخي : على إدارة نادي الأهلي الاستفادة من درس عبد الفتاح عسيري
Time منذ 9 دقائق Views 183
عبدالمحسن الجحلان : هذا اخر عقد لعبد الفتاح عسيري لذلك يريد يؤمن مستقبله
عبدالمحسن الجحلان : هذا اخر عقد لعبد الفتاح عسيري لذلك يريد يؤمن مستقبله
Time منذ 12 دقيقة Views 158
الاتحاد يوصل تدريباته بمعسكره التحضيري
الاتحاد يوصل تدريباته بمعسكره التحضيري
Time منذ 13 دقيقة Views 1272
عبدالكريم الحمد : يؤخذ على الإدارة الأهلاوية التأخر في الحسم مع عبدالفتاح عسيري
عبدالكريم الحمد : يؤخذ على الإدارة الأهلاوية التأخر في الحسم مع عبدالفتاح عسيري
Time منذ 13 دقيقة Views 142
محمد الغامدي : اللاعب هتان الهلال يبحث له عن اعاره
محمد الغامدي : اللاعب هتان الهلال يبحث له عن اعاره
Time منذ 14 دقيقة Views 145
محمد الشيخي : الأهلي طوى صفحة عبدالفتاح عسيري
محمد الشيخي : الأهلي طوى صفحة عبدالفتاح عسيري
Time منذ 16 دقيقة Views 160
عبدالكريم الجاسر : لا أتصور ان يبدأ فريق الهلال بشكل قوي و لا حتى بقية الفرق
عبدالكريم الجاسر : لا أتصور ان يبدأ فريق الهلال بشكل قوي و لا حتى بقية الفرق
Time منذ 18 دقيقة Views 172
المريسل : عبد الفتاح عسيري اتصل على لاعبين في النصر والهلال يطلب منهم المشورة
المريسل : عبد الفتاح عسيري اتصل على لاعبين في النصر والهلال يطلب منهم المشورة
Time منذ 20 دقيقة Views 183
الإعدام لسيدة وعشيقها لقتلهما الزوج بطريقة بشعة 
الإعدام لسيدة وعشيقها لقتلهما الزوج بطريقة بشعة 
Time منذ 48 دقيقة Views 1143