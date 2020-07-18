رئيس الشؤون الدينية التركي: «الصلاة في آيا صوفيا تٌعادل عمرة أو نصف حجة»

أنقرة (صدى):
واصلت تركيا التخبط وإصدار التصاريح المثيرة للجدل لإيهام الجميع بالأسباب الحقيقية وراء تحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد.
وفي فتوى مثيرة للجدل، قال رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، إن الصلاة في مسجد آيا صوفيا، الذي تحول من متحف إلى مسجد، تعادل عمرة أو نصف حجة، في مشهد أثار ضجة كبيرة حول ما تستند عليه هذه الفتوى.
وعلى جانب أخر شبَّه علي الصلابي، القيادي الإخواني الليبي المقيم في تركيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، جامع آيا صوفيا التركي في اسطنبول بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، قائلًا :"سجادات الصلاة القديمة كان يُرسم عليها صورتي المسجد الحرام ومسجد آيا صوفيا".
وأضاف “الصلابي” :”جمعة مباركة جديدة في مسجد آيا صوفيا رمز الإرادة الشعبية والشهود الحضاري”.