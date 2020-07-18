وفاة وزير جزائري سابق في السجن بـ «كورونا»

الجزائر (صدى):
توفى وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، اليوم السبت، داخل سجن الحراش متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وتقدم وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار بتعازيه وموظفي الوزارة، إلى عائلة موسى بن حمادي الذي توفي، فجر اليوم السبت، بفيروس كورونا المستجد وهو رهن الحبس المؤقت.
ووجهت أسرة الوزير الراحل اتهامًا لإدارة سجن ”الحراش“ بالمماطلة في علاجه، حيث كشف شقيقه حسين أنه“أصيب بالفيروس يوم 4 يوليو، ولم يتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في الجزائر العاصمة إلا في الـ 13 من الشهر نفسه.