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وفاة وزير جزائري سابق في السجن بـ «كورونا»

Time منذ ساعة
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وفاة وزير جزائري سابق في السجن بـ «كورونا»

الجزائر (صدى):
توفى وزير الاتصالات السابق موسى بن حمادي، اليوم السبت، داخل سجن الحراش متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وتقدم وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار بتعازيه وموظفي الوزارة، إلى عائلة موسى بن حمادي الذي توفي، فجر اليوم السبت، بفيروس كورونا المستجد وهو رهن الحبس المؤقت.

ووجهت أسرة الوزير الراحل اتهامًا لإدارة سجن ”الحراش“ بالمماطلة في علاجه، حيث كشف شقيقه حسين أنه“أصيب بالفيروس يوم 4 يوليو، ولم يتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى في الجزائر العاصمة إلا في الـ 13 من الشهر نفسه.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
لاحول ولا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قواكم الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
a
مشكله المطلقات والحقد على الرجل
. راعــي الـددســـن .
هههههههههههههه # الكلب راحت عـــلاه لاهو من غداه ولا من عشـاه

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