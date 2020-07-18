حشود قوات الوفاق تتجه إلى سرت وسط أنباء عن معركة محتملة

طرابلس (صدى):
حركت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا مقاتلين يوم السبت باتجاه مدينة سرت التي تعد البوابة إلى مرافئ النفط الرئيسية بالبلاد التي تقول الحكومة إنها تخطط لانتزاعها من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، وفقًا لرويترز.
وقال شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق الوطني إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.
وجعلت تركيا مدينة مصراتة مركزًا لعملياتها في المنطقة الغربية، حيث نقلت إليها آلاف المرتزقة، والآليات العسكرية، لدعم قوات الوفاق التي قالت قبل أيام إنها تخطط لمهاجمة سرت الخاضعة للجيش الوطني الليبي.
وقبل يومين أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة دفعت بتعزيزات إضافية إلى غرب مدينة سرت، لحماية مقدرات الشعب الليبي.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن جيش بلاده سيدخل ليبيا إذا فكرت حكومة الوفاق وحليفتها تركيا بتكثيف هجماتهما على ساحل سرت-الجفرة، الذي يعد بوابة مؤدية إلى موانئ تصدير النفط.