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متحدث الصحة يحسم الجدل حول تأثير المناخ على انتشار فيروس كورونا 

Time منذ 10 دقائق
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متحدث الصحة يحسم الجدل حول تأثير المناخ على انتشار فيروس كورونا 

الرياض (صدى):
حسم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، الجدل حول تأثير المناخ على انتشار الفيروس.

وأضاف العبدالعالي: " لم يثبت في أجواء شمال الكرة الأرضية أو جنوبها بأن هنالك فارقًا في عملية الانتشار لهذا الفيروس أو أنه يضعف أو يقوى، الحماية والوقاية ضرورية في كل مكان والبروتوكولات التي يجب العمل بها هي نفسها ولا تختلف في أي نشاط أو مناسبة ".

وشدد العبدالعالي، قائلا:" الحذر أمر مهم جدًا لأن الجائحة قوية وواسعة في انتشارها عالميًا، ويواكب ذلك تحد آخر وهو أن اللقاحات للوقاية من الانتشار والتحكم بشكل قوي ورفع المناعة لدى الإنسان ليست حتى اليوم متوفرة ".

وأوضح " العبدالعالي "، أن العودة إلى الحياة الطبيعية أمر يعقب كل جائحة، مبينا أن كل الجوائح في العالم إذا بدأت تتفاوت الدول في التفاعل معها بعضها يبدأ متأخرًا، وآخر يبدأ مبكرًا وبعضها يبدأ بإجراءات قد تكون محدودة وليست قوية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...
ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..

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