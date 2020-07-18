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" الأحوال المدنية " تكشف عن خطوات توصيل الوثائق إلى المنزل 

Time منذ ساعة
Views 1693
" الأحوال المدنية " تكشف عن خطوات توصيل الوثائق إلى المنزل 

الرياض (صدى):
أوضحت الأحوال المدنية أنه مع خدمة تسجيل المواليد في منصة "أبشر"، يمكن للمستفيد تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصال ذلك عبر عنوانه الوطني من خلال البريد دون الحاجة إلى زيارة المقر.

وأضافت  الأحوال المدنية عبر حسابها بموقع" تويتر ": " لسلامتك وسلامة من تحب، بإمكانك تسجيل المولود الجديد إلكترونيًا، عبر منصة " أبشر "، وتصلك الوثائق لمنزلك دون الحاجة إلى زيارتنا.

 وأشارت إلى أن ذلك يأتي باتباع الآتي:"  تسجيل الدخول في حسابك في أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار الأحوال المدنية، ثم خدمة تسجيل المواليد ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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