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سبب غياب "بيل" عن مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

Time منذ ساعة
Views 1547
سبب غياب "بيل" عن مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس

وكالات (صدى):
تكشفت معلومات عن سبب غياب الويلزي غاريث بيل، عن قائمة آخر مباريات ريال مدريد في موسم الدوري الإسباني، ضد ليجانيس، مساء الأحد.

وشملت القائمة استدعاء 22 لاعبًا، ليس من بينهم " بيل " الذي خرج من حسابات زيدان في الفترة الأخيرة.

وطلب غاريث بيل من زيدان عدم استدعائه لمباراة ليغانيس، تمامًا مثل طلب جيمس رودريغيز من مدرب قبل عدة مباريات، وهذا هو السبب لعدم تواجد " بيل "  في قائمة زيدان للمباراة المقبلة.

ويتواصل غياب جيمس رودريغيز الذي طلب من زيدان استبعاده من القوائم الماضية طالما لن يعوّل عليه، فيما غاب كذلك إدين هازارد رغم مشاركته أساسيًا أمام فياريال قبل أيام في مباراة حسم الدوري.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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