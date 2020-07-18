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كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

Time منذ ساعة
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كورونا يهدد مصير مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

وكالات (صدى):
أجرى نابولي اتصالا بالقنصل الإيطالي في برشلونة للاطمئنان منه عن حالة تفشي فيروس كورونا في الإقليم الكتالوني قبل التوجه للقاء برشلونة في الثامن من الشهر المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وسادت حالة من القلق بين مسؤولي نابولي بسبب زيادة الإصابات من جديد في كتالونيا بكوفيد-19 قبل عشرين يوما من مباراة إياب دور الستة عشر بين الفريق.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه نابولي أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا "  موقفا لتوضيح إجراءات تنظيم المباراة لضمان أقصى قدر من الأمان للاعبين والأجهزة الفنية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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