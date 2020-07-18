نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

مشاهد صادمة تكشف حياة البذخ التي عاشها شقيق الأمير القطري

Time منذ ساعة
Views 2432
Comment 3
مشاهد صادمة تكشف حياة البذخ التي عاشها شقيق الأمير القطري

ماجد القزيز (صدى):
انتشرت صور جديدة لشقيق الأمير القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تفضح حياة البذخ المبالغ فيها التي يعيشها.

وفضحت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية حياة البذخ لشيق قطر؛ حيقث لفتت إلى أنه لديه أسطول ضخم من السيارات ويعيش في جناح خاص في بيفرلي ويلشاير.

وأكدت الصحيفة على أنه كان يلعب القمار بشكل منتظم، وصرف ملايين الدولارات على رحلات غامضة إلى لاس فيغاس.

وظهر شقيق الأمير في عدة صور وهو يمارس رياضة التزلج على الماء، ويلتقط صورًا مع أسماك ضخمة في رحلات بحرية تتكلف أموال طائلة، ويركب خيل في البحر.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

أخر الأخبار

متحدث الصحة يحسم الجدل حول تأثير المناخ على انتشار فيروس كورونا 
متحدث الصحة يحسم الجدل حول تأثير المناخ على انتشار فيروس كورونا 
Time منذ 9 دقائق Views 1363
ضبط مصنع مخالف لإنتاج العصائر يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية بالرس
ضبط مصنع مخالف لإنتاج العصائر يفتقر أدنى الاشتراطات الصحية بالرس
Time منذ 9 دقائق Views 1128
محامي خالد الدوسري يفجر مفاجأة بنشر وثيقة تثبت براءته
محامي خالد الدوسري يفجر مفاجأة بنشر وثيقة تثبت براءته
Time منذ 16 دقيقة Views 1550
مدني مكة المكرمة يحذر من تغيرات الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة
مدني مكة المكرمة يحذر من تغيرات الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة
Time منذ 26 دقيقة Views 1493
فيديو نادر يوثق علاقة العشق المشبوه بين السلطان العثماني عبدالحميد ومؤسس الصهيونية
فيديو نادر يوثق علاقة العشق المشبوه بين السلطان العثماني عبدالحميد ومؤسس الصهيونية
Time منذ 31 دقيقة Views 1458
نادي سعودي بتقدم بعرض رسمي لضم الجناح الأرجنتيني بيروتي
نادي سعودي بتقدم بعرض رسمي لضم الجناح الأرجنتيني بيروتي
Time منذ 42 دقيقة Views 1695
وش عرفها بالخيل
وش عرفها بالخيل
Time منذ 45 دقيقة Views 828
حالف يعزمه على العشاء
حالف يعزمه على العشاء
Time منذ 46 دقيقة Views 492
ما ينخاف عليهم
ما ينخاف عليهم
Time منذ 47 دقيقة Views 447
افعى ضخمه تهاجم الكلب
افعى ضخمه تهاجم الكلب
Time منذ 48 دقيقة Views 481