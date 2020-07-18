مشاهد صادمة تكشف حياة البذخ التي عاشها شقيق الأمير القطري

ماجد القزيز (صدى):
انتشرت صور جديدة لشقيق الأمير القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني تفضح حياة البذخ المبالغ فيها التي يعيشها.
وفضحت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية حياة البذخ لشيق قطر؛ حيقث لفتت إلى أنه لديه أسطول ضخم من السيارات ويعيش في جناح خاص في بيفرلي ويلشاير.
وأكدت الصحيفة على أنه كان يلعب القمار بشكل منتظم، وصرف ملايين الدولارات على رحلات غامضة إلى لاس فيغاس.
وظهر شقيق الأمير في عدة صور وهو يمارس رياضة التزلج على الماء، ويلتقط صورًا مع أسماك ضخمة في رحلات بحرية تتكلف أموال طائلة، ويركب خيل في البحر.