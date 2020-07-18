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غوتيريس: كورونا يدفع 100 مليون شخص حول العالم نحو الفقر

Time منذ ساعتين
Views 1704
غوتيريس: كورونا يدفع 100 مليون شخص حول العالم نحو الفقر

جنيف (صدى):
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن فيروس كورونا المستجد كشف البنية الهشة للمجتمعات، موضحا أنه قد يدفع ب١٠٠ مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع.

وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية للوباء، الذي أصاب أكثر من 14 مليون شخص حول العالم، وأودى بنحو 600 ألف، تؤثر بشكل أكبر على العمال غير الرسميين والأعمال التجارية الصغيرة والنساء، مبينا أن العالم يواجه أعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد على التوقف عن اللامساواة والتمييز، بحيث يتم التعامل مع الأشخاص كمجرمين على أساس لون بشرتهم وعن العنصرية البنيوية واللامساواة الممنهجة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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