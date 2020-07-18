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الكشف عن أول خيوط لغز جريمة ذبح 4 أشقاء وخنق شقيقهم بالأحساء

Time منذ ساعتين
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الكشف عن أول خيوط لغز جريمة ذبح 4 أشقاء وخنق شقيقهم بالأحساء

الأحساء (صدى):
أزاحت مصادر الستار عن المزيد من التفاصيل حول جريمة الأحساء التي هزت المملكة وراح ضحيتها أربع فتيات نحراً بالسكين وشنق أخيهم مساء الأربعاء الماضي.

وقالت المصادر إن الضحايا كانوا يعتادون الدخول على ألعاب لها تأثير مباشر على النفسية، في إشارة إلى احتمالية تسبب لعبة في هذه الجريمة.

وأوضحت المصادر إن هذه الألعاب كانت تدفع مستخدميها للتهجم والانتقام والدخول في تحديات والتعمق في قراءة قصص الانتحار، وفقًا للعربية.

من جهته، قال أحد السكان، المقرب من الأسرة ويدعى إسماعيل الصالح، إن العائلة معروفة بالهدوء والعزلة.

ولا تزال الجهات الامنية محتفظة بالجثث بعد انتهاء تشريحها من الطب الشرعي، ولم يتم العثور على كدمات واضحة جثث على الضحايا.

الطب الشرعي يكشف معلومات خطيرة في حادثة مقتل شاب وشقيقاته في الأحساء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
naeem
يااستاذ فهد سبحان الله الدنياء سلف ودين كيف سوا الاهلى مع الاتحاد الان الانديه تاخذ لاعبينه
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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