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وظائف إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين بالخبر

Time منذ ساعتين
Views 1687
وظائف إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الخبر.

وأشارت إلى مسميات الوظائف الشاغرة ومنها ١- مدير المبيعات الجديدة بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المبيعات) أو ما يعادلها و خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المبيعات.

2- تنفيذي حسابات أول بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1441/11/27هـ الموافق 2020/07/18م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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