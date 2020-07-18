وظائف إدارية شاغرة في شركة التعاونية للتأمين بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التعاونية للتأمين عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توافر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الخبر.
وأشارت إلى مسميات الوظائف الشاغرة ومنها ١- مدير المبيعات الجديدة بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المبيعات) أو ما يعادلها و خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال المبيعات.
2- تنفيذي حسابات أول بشرط حصوله على درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم السبت بتاريخ 1441/11/27هـ الموافق 2020/07/18م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.