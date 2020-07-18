سر اقتراب البرازيلي مايكون إلى نادي النصر

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير عن اقتراب البرازيلي الكبير مايكون بيريرا، إلى نادي النصر.
ويذكر أن مايكون البالغ من العمر 31 سنة، انضم إلى نادي النصر، في يناير 2019، ولمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، حيث حقق مع الفريق الأول لكرة القدم، ثنائية الدوري وكأس السوبر.
وحاولت إدارة النصر، تمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي أو شراءه نهائيًا، ولكن اصطدمت بمطالب مالية مبالغ فيها من غلطة سراي.
و قررت إدارة النصر، الانسحاب من المفاوضات مع غلطة سراي، معلنة رحيل مايكون، عن الفريق الأول لكرة القدم.
وقالت تقارير أن نادي غلطة سراي، يعاني من أزمة مالية خانقة، تجعله مضطر للاستغناء عن عدد من نجومه، حتى ولو مجانًا، للتخلص من رواتبهم الضخمة.
وهذه الأزمة الأخيرة، جعلت غلطة سراي التركي، يوافق على التخلص من مايكون، سواء بمبلغ رمزي، أو مجانًا، من أجل عدم تحمل رواتبه.