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تفاصيل جديدة عن "اليخت المعجزة" الذي يبلغ طوله 76 مترًا

Time منذ ساعة
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تفاصيل جديدة عن "اليخت المعجزة" الذي يبلغ طوله 76 مترًا

موسكو (صدى):
أعلن الملياردير الروسي أوليج تينكوف، عن المزيد من التفاصيل عن يخته الفاخر الذي يحمل اسم "لا داتشا"، والذي دشنه خلال الشهر الجاري، ويصل طوله إلى حوالي 76.2 متراً.

وقال إنه من المقرر أن يبحر اليخت خلال العام الجاري، موضحًا أنه مزود بمختلف الوسائل الترفيهية والفخامة.

وصمم اليخت للإبحار لوجهات بعيدة ومنعزلة مثل القطب الشمالي؛ وسعة استيعاب اليخت 12 ضيفًا في ستة أجنحة فخمة، وطاقم يتكون من 25 فردًا.

ومتاح للإيجار مقابل 846 ألف دولار بالأسبوع الواحد، وهو مزوّد بكاسحة للجليد، وهو ما يمكنه من الإبحار واستكشاف مناطق في المياه القطبية.

وملحق بـ"لا داتشا" أيضاً خمسة زوارق صغيرة وأربع زلاجات على الماء، بالإضافة إلى زلاجتين على الجليد، وغواصة تستوعب ثلاثة أشخاص، ومروحيتين عموديتين، مع إمكانية الإبحار لـ 40 يوماً متصلة وفق "روب ريبورت".

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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