تفاصيل جديدة عن "اليخت المعجزة" الذي يبلغ طوله 76 مترًا

موسكو (صدى):
أعلن الملياردير الروسي أوليج تينكوف، عن المزيد من التفاصيل عن يخته الفاخر الذي يحمل اسم "لا داتشا"، والذي دشنه خلال الشهر الجاري، ويصل طوله إلى حوالي 76.2 متراً.
وقال إنه من المقرر أن يبحر اليخت خلال العام الجاري، موضحًا أنه مزود بمختلف الوسائل الترفيهية والفخامة.
وصمم اليخت للإبحار لوجهات بعيدة ومنعزلة مثل القطب الشمالي؛ وسعة استيعاب اليخت 12 ضيفًا في ستة أجنحة فخمة، وطاقم يتكون من 25 فردًا.
ومتاح للإيجار مقابل 846 ألف دولار بالأسبوع الواحد، وهو مزوّد بكاسحة للجليد، وهو ما يمكنه من الإبحار واستكشاف مناطق في المياه القطبية.
وملحق بـ"لا داتشا" أيضاً خمسة زوارق صغيرة وأربع زلاجات على الماء، بالإضافة إلى زلاجتين على الجليد، وغواصة تستوعب ثلاثة أشخاص، ومروحيتين عموديتين، مع إمكانية الإبحار لـ 40 يوماً متصلة وفق "روب ريبورت".