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"عبدالجواد" يوجه رسالة خاصة إلى "عسيري"

Time منذ 3 ساعات
Views 3741
"عبدالجواد" يوجه رسالة خاصة إلى "عسيري"

ماجد محمد (صدى):
وجه لاعب نادي الأهلي السابق، محمد عبد الجواد، رسالة خاصة إلى عبد الفتاح عسيري، عقب توقيعه لنادي النصر، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقال "عبد الجواد" عبر حسابه على "تويتر": "يشهد الله أني كنت أتمنى أنك تكمل في الأهلي ولكن هذا الاحتراف".

وأضاف: "أنت اخترت مستقبلك وأحييك على شجاعتك.. أنت مكسب لأي نادي، ومبارك انتقالك للنصر ومبروك لك بالنصر.. موفق يا ولدي".

ويذكر أن نادي النصر قد أعلن ضم لاعب الأهلي السابق عبدالفتاح عسيري لصفوفه، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وجرى التوقيع بحضور المشرف العام على كرة القدم بالنادي عبدالرحمن الحلافي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
بايعهاا ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
الله يكفينا الشر ماعلمناه وما لم نعلمه .. آمين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..
ابو محمد 😎
ملاغه وبياخه في الاثنين ..

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