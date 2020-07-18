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والد عبدالفتاح عسيري : "الأصفر يليق بابني" (فيديو)

Time منذ 35 دقيقة
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والد عبدالفتاح عسيري : "الأصفر يليق بابني" (فيديو)

ماجد محمد (صدى):
قال والد عبدالفتاح عسيري لرئيس النصر صفوان السويكت:" دائم أقول لفتاح الأصفر لايق عليك و قلوبنا كلها مع العالمي ".

وأضاف والد عسيري خلال تصريحاته في أحد البرامج الرياضية:"  اسم علي مسمي دكتور صفوان شرفتنا وعبدالفتاح شرف كبير إنه يمثل العالمي ".

وتبين أن عسيري سيحصل على 24 مليون ريال بعد توقيعه على عقد يمتد لثلاث سنوات، بواقع 8 ملايين ريال للموسم الواحد، بجانب منزل في الرياض وسيارة.

وتبين أن الداعم النصراوي خالد بن فهد تكفل بقيمة الصفقة كاملة، فيما كان مشعل السفاعي عضو إدارة الاستثمار في النادي هو المسؤول عن المفاوضات مع اللاعب ووالده، وقد نجح في حسمها لصالح العالمي خلال 24 ساعة فقط.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
عيسى الاحسائي
تشويه لسمعته لكون معارض هذا أسلوب رخيص لا ينطلي إلا على السذج والبلهاء
زاير
شكله بيودع ربعه حبيب الشيعه.
واضح*** وصريح***
أنه الدفاع عن النفس.. It is self-defense
واضح*** وصريح***
أنه الدفاع عن النفس.. It is self-defense

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