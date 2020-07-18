فضائح جنسية تطال مسؤولين إيرانيين على خلفية قضية زوجة عمدة طهران 

طهران (صدى):
طاردت فضائح جنسية مسؤولين بارزين في جهاز القضاء التابع للقوات المسلحة، على خلفية قضية عمدة طهران السابق محمد علي نجفي، المحكوم عليه بالإعدام؛ بسبب قتله زوجته ميترا أوستاد.
ودفع تهديد نجفي بكشف المستور عن فساد مسؤولين كبار في الجهاز القضائي للقوات المسلحة، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي إلى إجراء تغييرات في هذا الجهاز.
ورد رئيسي بعد الكشف عن تهديد عمدة طهران السابق محمد علي النجفي بتخفيف الضغط على جهاز قضاء القوات المسلحة للكشف عن دور زوجته السابقة ميترا أوستاد، بإبعاد غلام عباس تركي المدعي العام العسكري لمحافظة طهران عن الجهاز.
ومن جانبه، هدد محمد علي نجفي بكشف فضائح جنسية لزوجته السابقة ميترا مع غلام عباس تركي، مما تسبب في أزمة في جهاز قضاء القوات المسلحة، وبعد أن أدرك الجهاز أن الفضيحة قد تسربت، قرر طرد غلام عباس تركي بناء على نصيحة إبراهيم رئيسي.
ومن المتوقع أنه سيتم تعيين الدكتور مهران فر بمنصب المدعي العسكري لطهران في القوات المسلحة بدلاً من المعزول غلام عباس تركي، موضحا أن تركي هدد أيضاً أنه إذا جرى نشر وثائق تتعلق بعلاقته الجنسية مع المقتولة ميترا أوستاد، سيقوم بنشر وثائق تثبت وجود علاقة جنسية بين ميترا أوستاد ورئيس جهاز القضاء في القوات المسلحة الإيرانية رجل الدين شكر الله بهرامي.