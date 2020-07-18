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بالفيديو .. بيبي عبد المحسن تهاجم المشاهير المتورطين بغسيل أموال

Time منذ ساعتين
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بالفيديو .. بيبي عبد المحسن تهاجم المشاهير المتورطين بغسيل أموال

خالد الظفيري (صدى):
وجهت بيبي عبد المحسن، الفاشينيستا الكويتية، عدة انتقادات عن المشاهير المتورطين بغسيل أموال.

وأكدت، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أن وجود مثل هولاء المشاهير يشوهون صورة الكويتيين أمام جيرانهم بالخليج.

وأضافت أن من يحب بلاد لن يرتكب مثل هذه الجرائم التى تورط فيها عدد من المشاهير، مضيفة أن غسيل الأموال جريمة بشعة لأن مصدرها يكون من مصادر غير مشروعة، ومنها تجارة المخدرات والدعارة وتجارة بيع الأعضاء .

يذكر أن وسائل إعلامية كويتية نشرت تقرير عن مشاهير متورطين في جرائم غسيل الأموال، فيما طالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل بضرورة التحقق من مصادر دخل هؤلاء المشاهير.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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