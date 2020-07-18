بالفيديو .. بيبي عبد المحسن تهاجم المشاهير المتورطين بغسيل أموال

خالد الظفيري (صدى):
وجهت بيبي عبد المحسن، الفاشينيستا الكويتية، عدة انتقادات عن المشاهير المتورطين بغسيل أموال.
وأكدت، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أن وجود مثل هولاء المشاهير يشوهون صورة الكويتيين أمام جيرانهم بالخليج.
وأضافت أن من يحب بلاد لن يرتكب مثل هذه الجرائم التى تورط فيها عدد من المشاهير، مضيفة أن غسيل الأموال جريمة بشعة لأن مصدرها يكون من مصادر غير مشروعة، ومنها تجارة المخدرات والدعارة وتجارة بيع الأعضاء .
يذكر أن وسائل إعلامية كويتية نشرت تقرير عن مشاهير متورطين في جرائم غسيل الأموال، فيما طالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل بضرورة التحقق من مصادر دخل هؤلاء المشاهير.