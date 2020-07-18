ألمانيا: مخيم الهول بسوريا " مدرسة إرهاب خطيرة "

برلين (صدى):
أكدت ألمانيا أن مخيم الهول في شمال شرق سوريا تحول إلى " مرتع لإرهاب داعش "، موضحة أن نساء التنظيم في المخيم يحضرن الأطفال ليصبحوا " الجيل القادم " لداعش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتراف تركيا بتهريبها لنساء داعشيات من المخيم، كما لفتت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن مخيم الهول في سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والذي يأوي عوائل أعضاء تنظيم داعش تحوّل إلى مدرسة إرهاب خطيرة.
وأوضحت الخارجية الألمانية، أن إيديولوجية تنظيم داعش يُجرى تمريرها هناك في المخيم، خاصة من قبل المناصرات الأجنبيات للتنظيم، وذلك عبر مجموعات تعليمية منظمة للقُصّر، مبينة أن مستوى التطرف بين الأطفال والمراهقين في المخيم مرتفع.
وتابعت أن ممارسات العنف الفعلي واللفظي تزداد بين هذه الفئات العمرية الصغيرة، نتيجة التعليمات والدروس التي تتلقاها من نساء داعشيات.