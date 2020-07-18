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ألمانيا: مخيم الهول بسوريا " مدرسة إرهاب خطيرة "

Time منذ 8 دقائق
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ألمانيا: مخيم الهول بسوريا " مدرسة إرهاب خطيرة "

برلين (صدى):
أكدت ألمانيا أن مخيم الهول في شمال شرق سوريا تحول إلى " مرتع لإرهاب داعش "، موضحة أن نساء التنظيم في المخيم يحضرن الأطفال ليصبحوا " الجيل القادم " لداعش.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اعتراف تركيا بتهريبها لنساء داعشيات من المخيم، كما لفتت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن مخيم الهول في سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والذي يأوي عوائل أعضاء تنظيم داعش تحوّل إلى مدرسة إرهاب خطيرة.

وأوضحت الخارجية الألمانية، أن إيديولوجية تنظيم داعش يُجرى تمريرها هناك في المخيم، خاصة من قبل المناصرات الأجنبيات للتنظيم، وذلك عبر مجموعات تعليمية منظمة للقُصّر، مبينة أن مستوى التطرف بين الأطفال والمراهقين في المخيم مرتفع.

وتابعت أن ممارسات العنف الفعلي واللفظي تزداد بين هذه الفئات العمرية الصغيرة، نتيجة التعليمات والدروس التي تتلقاها من نساء داعشيات.

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أحدث التعليقات

المليليح
الدوام لله الزوري لاعب الهلال سابقا يطالب بمستحقاته بنادي الهلال ليومك هذا
في الصميم
بعض الشيوخ عاهه علاقبيلته لايحل ولايربط وجوده زي عدمه
ابويزيد
ياروقي لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم
ناصح
الى الاخ الروقي مع التحبه ارفق على حالك الناس تفهم ماهب على خبرك انت معلم اجيال فعليك انتكون قدوه لايسبطر عليك الميول وزراعت التعصب ,,,,,,,,,,,,,تحياتي
عدو الخونة
اللهم ابد بعضهم ببعض واكفناهم بما شئت

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