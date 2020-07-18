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قائمة الدول الأكثر امتلاكا للذهب في العالم 

Time منذ 22 دقيقة
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قائمة الدول الأكثر امتلاكا للذهب في العالم 

وكالات (صدى):
أوضح بيان مجلس الذهب العالمي، الصادرة في يوليو استمرار اعتلاء الولايات المحتدة الأمريكية لقائمة البلدان الأكثر امتلاكًا لاحتياطات المعدن النفيس، متفوقة بفارق كبير على أقرب منافسيها.

وأشار إلى استمرار نمو حيازة البنك المركزي الروسي للذهب خلال العقد الماضي، حيث قفز احتياطه من نحو 700 طن في عام 2010 إلى ما يزيد على 2000 طن هذا العام.

ومثلت حيازة الذهب لدى البنك المركزي الأمريكي ما نسبته 78% من إجمالي الاحتياطات الأجنبية، وهي نسبة لم يتفوق عليها سوى فنزويلا التي سجلت 82% (161 طنًا)، لكن البلد اللاتيني يعاني بالأساس أزمة في الحصول على العملة الصعبة بعد انيهار قطاعه النفطي وتدهور الاقتصاد.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت السعودية ولبنان في قائمة أكثر 20 دولة حيازة للذهب ضمن احتياطاتها الأجنبية، حيث تمتلك الأولى 323.1 طن من المعدن النفيس، وتمتلك الثانية 286.8 طن.

وجاء ترتيب أكثر الدول امتلاكا للذهب بين احتياطاتها الأجنبية:

1- أمريكا 8133 طنًا

2- ألمانيا 3363 طنًا

3- صندوق النقد 2814 طنًا

4- إيطاليا 2451 طنًا

5- فرنسا 2436 طنًا

6- روسيا 2299 طنًا

7- الصين 1948 طنًا

8- سويسرا 1040 طنًا

9- اليابان 765 طنًا

10- الهند 654 طنًا

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أحدث التعليقات

المليليح
الدوام لله الزوري لاعب الهلال سابقا يطالب بمستحقاته بنادي الهلال ليومك هذا
في الصميم
بعض الشيوخ عاهه علاقبيلته لايحل ولايربط وجوده زي عدمه
ابويزيد
ياروقي لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم
ناصح
الى الاخ الروقي مع التحبه ارفق على حالك الناس تفهم ماهب على خبرك انت معلم اجيال فعليك انتكون قدوه لايسبطر عليك الميول وزراعت التعصب ,,,,,,,,,,,,,تحياتي
عدو الخونة
اللهم ابد بعضهم ببعض واكفناهم بما شئت

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