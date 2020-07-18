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خطوات إصدار تصريح صف المركبات عبر بوابة "بلدي"

Time منذ ساعة
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خطوات إصدار تصريح صف المركبات عبر بوابة "بلدي"

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخطوات التى تمكن أصحاب المحلات من إصدار تصريح صف المركبات من خلال بوابة "بلدي".

وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي:

1-الدخول إلى بوابة بلدي

2-اختيار خدمة الرخص التجارية

3- اختيار إصدار تصريح صف مركبات

4-تحديد الأمانة والبلدية المط

لوبة.

5-إدخال رقم الرخصة

6-استرجاع بيانات الرخصة، مع ضرورة التحقق من أن الرخصة سارية.

7- تعبية البيانات وإرسال الطلب

وأضافت أن بعد المراقب سيقوم بعد ذلك بمعاينة المنشأة، ورفع تقرير المعاينة، ثم تعتمد البلدية الطلب، ويتم إصدار فاتورة السداد، وعقب السداد يتم طباعة السداد من بوابة بلدي.

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أحدث التعليقات

المليليح
الدوام لله الزوري لاعب الهلال سابقا يطالب بمستحقاته بنادي الهلال ليومك هذا
في الصميم
بعض الشيوخ عاهه علاقبيلته لايحل ولايربط وجوده زي عدمه
ابويزيد
ياروقي لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم
ناصح
الى الاخ الروقي مع التحبه ارفق على حالك الناس تفهم ماهب على خبرك انت معلم اجيال فعليك انتكون قدوه لايسبطر عليك الميول وزراعت التعصب ,,,,,,,,,,,,,تحياتي
عدو الخونة
اللهم ابد بعضهم ببعض واكفناهم بما شئت

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