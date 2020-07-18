نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

Time منذ ساعة
Views 1442
المملكة تحصد 3 جوائز عالمية في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020

الرياض (صدى):
حصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 3 جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجة عصر اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو.

وفاز 3 من طلبة "موهبة" ، وهم الطالب أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، والطالب محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية ، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزيه .

وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتين.

إلى ذلك أشار بيان أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة" " أنه تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد".

وأشار البيان " أن بعض من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية ".

يُذكر أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، ومحمد الحديثي، ومعن العتيق من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي، وعبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.

ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.

وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

المليليح
الدوام لله الزوري لاعب الهلال سابقا يطالب بمستحقاته بنادي الهلال ليومك هذا
في الصميم
بعض الشيوخ عاهه علاقبيلته لايحل ولايربط وجوده زي عدمه
ابويزيد
ياروقي لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم
ناصح
الى الاخ الروقي مع التحبه ارفق على حالك الناس تفهم ماهب على خبرك انت معلم اجيال فعليك انتكون قدوه لايسبطر عليك الميول وزراعت التعصب ,,,,,,,,,,,,,تحياتي
عدو الخونة
اللهم ابد بعضهم ببعض واكفناهم بما شئت

أخر الأخبار

الجمارك: عدم وجود بطاقة الوقود يمنع دخول المركبات
الجمارك: عدم وجود بطاقة الوقود يمنع دخول المركبات
Time منذ 3 دقائق Views 1102
ألمانيا: مخيم الهول بسوريا " مدرسة إرهاب خطيرة "
ألمانيا: مخيم الهول بسوريا " مدرسة إرهاب خطيرة "
Time منذ 7 دقائق Views 1154
الأهلي قريباً من فقدان المؤشر بعد رحيل عسيري
الأهلي قريباً من فقدان المؤشر بعد رحيل عسيري
Time منذ 19 دقيقة Views 1346
سيارة كادت تطير بسبب عاصفة
سيارة كادت تطير بسبب عاصفة
Time منذ 21 دقيقة Views 234
قائمة الدول الأكثر امتلاكا للذهب في العالم 
قائمة الدول الأكثر امتلاكا للذهب في العالم 
Time منذ 21 دقيقة Views 1134
إجراء رسمي من "النيابة العامة"بشأن إعلان طفلة عن منتجات خاصة البالغين
إجراء رسمي من "النيابة العامة"بشأن إعلان طفلة عن منتجات خاصة البالغين
Time منذ 22 دقيقة Views 1384
شرطية تطلق النار على رجل حاول الاعتداء عليها
شرطية تطلق النار على رجل حاول الاعتداء عليها
Time منذ 22 دقيقة Views 276
نهاية مؤلمة لسائق
نهاية مؤلمة لسائق
Time منذ 27 دقيقة Views 219
عائلة تعثر على افعى داخل منزلها
عائلة تعثر على افعى داخل منزلها
Time منذ 28 دقيقة Views 245
لص يقع في شر اعماله
لص يقع في شر اعماله
Time منذ 30 دقيقة Views 260