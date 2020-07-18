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وزارة التعليم تحدد الهوية البحثية للجامعات للوقوف على كفاءتها

Time منذ ساعة
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وزارة التعليم تحدد الهوية البحثية للجامعات للوقوف على كفاءتها

الرياض (صدى):
قادت جهود الباحثين والمتخصصين والخبراء الدوليين الذين استعانت بهم وزارة التعليم ممثلةً في وكالة البحث والابتكار لدعم مجالات البحث العلمي، وتحديد الهوية البحثية للجامعات؛ إلى انطلاق مرحلة جديدة من التحوّل في مسيرة الجامعات السعودية في ظل وجود ثلاث لجان تعنى بالبحث والتطوير والابتكار، وامتلاك الجامعات أكثر من 85% من الإنتاج البحثي على مستوى المملكة.

وكان معالي وزير التعليم قد وجه بتحديث آليات دعم البحث العلمي من خلال آلية التمويل المؤسسي، وفقاً للتوجهات الإستراتيجية للجامعات، وبناء منهجية التمويل المؤسسي بطريقة تراعي تمايز الجامعات واختلاف قدراتها وحاجاتها، حيث تعتمد آلية الدعم الجديدة على توفير المستوى الصحيح والمتسق للدعم وقياس أداء الجامعة البحثي ومدى تحقيقها للمؤشرات الإستراتيجية المتفق عليها.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر بن محمد العقيلي أن الوزارة بدأت بدراسة واقع الدعم البحثي في الفترات السابقة والتعرّف على الفجوات في مجال البحث، وانطلاق دراسة الممارسات الناجحة لتمويل المشاريع البحثية بشكل عام والمشاريع البحثية داخل الجامعات بشكل خاص، وأُجريت المقارنات العالمية اللازمة ورُكز على الدول المتقدمة بحثياً والأقرب نظاماً، وانتهت بتحديد الهوية الوطنية لكل جامعة سعودية".

ونوه العقيلي إلى أن مبادرة تحديد الهوية الوطنية للجامعات تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تمثل إطاراً للتطور في المجالات كافة، و من بينها البحث العلمي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للجامعات والتمويل المؤسسي الذي سيكون النواة الأولى للنهوض بالبحث العلمي؛ وفق الاحتياجات الوطنية التي تهدف لها رؤية الوطن الطموحة.

وكانت وزارة التعليم قد انتقلت من خلال هذه المبادرة لدراسة الأنظمة والممكنات المحلية الحالية بالنسبة للممارسات السابقة، ونظام المشتريات والمنافسات الحكومية، وتجارب الجامعات وعمادات البحث العلمي، وجهات الدعم الحكومية والأهلية؛ لغرض الاستفادة من التجارب والأنظمة السابقة واستثمار هذه المعرفة في تقديم الحلول الجديدة، وذلك للتأكيد على ضرورة وجود هوية بحثية للجامعات السعودية؛ ليتم التمويل وفقاً لاحتياجات وطنية، ومناطقية، وقدرات بحثية، حيث استُعين بخبراء دوليين متخصصين في مراجعة الهوية البحثية لكل جامعة، والوقوف على كفاءة الجامعات البحثية، بناءً على مؤشرات النشر العالمية ونوعية النشر.

وأقامت الوزارة في إطار ذلك ورشة عمل حول الهوية البحثية، استُعرضت خلالها النماذج والقوالب والأدلة وعُرضت نماذج للجامعات الأجنبية والمحلية، كما وفرت نظاماً إلكترونياً لاستحضار جميع العناصر الأساسية في بناء الهوية البحثية للجامعة تشمل: (الاحتياجات الوطنية، والطبيعة الجغرافية والمناطقية للجامعة، ومؤشرات الرؤية ، والقدرات البحثية المتوفرة بالجامعة، والتخصصات، والأساتذة).

يذكر أن وزارة التعليم أطلقت في وقت سابق مبادرة التمويل المؤسسي مع الجامعات الحكومية، وذلك خلال ورشة عمل عن بُعد بعنوان: "التمويل المؤسسي: التطلعات، التمكين، والتنفيذ"، حيث تقدم المبادرة تمويلاً للجامعات مع التركيز على أولويات وهوية الجامعة البحثية، شريطة أن يتوافق ذلك مع الأولويات الوطنية والفرص المناطقية، بحيث توفر الوكالة بعض القواعد المنظمة لاستخدام الدعم بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية.

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أحدث التعليقات

المليليح
الدوام لله الزوري لاعب الهلال سابقا يطالب بمستحقاته بنادي الهلال ليومك هذا
في الصميم
بعض الشيوخ عاهه علاقبيلته لايحل ولايربط وجوده زي عدمه
ابويزيد
ياروقي لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم
ناصح
الى الاخ الروقي مع التحبه ارفق على حالك الناس تفهم ماهب على خبرك انت معلم اجيال فعليك انتكون قدوه لايسبطر عليك الميول وزراعت التعصب ,,,,,,,,,,,,,تحياتي
عدو الخونة
اللهم ابد بعضهم ببعض واكفناهم بما شئت

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