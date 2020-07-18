خبير: سيكون هناك موجة ثانية من كورونا و90% من البشر معرضون للإصابة

واشنطن (صدى):
توقع كلاوس ستور، مدير استراتيجية الأنفلونزا في شركة ”نوفارتس“ الأمريكية للأدوية، بأن تشهد الفترة القادمة موجة ثانية خطيرة من فيروس كورونا الجديد.
وقال، في تصريحات صحفية، إن الإصابات ستزداد في الشتاء المقبل، وأن 90% من البشر معرضون للإصابة بالعدوى اذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي، واجراءات احترازية صارمة.
وأكد أن اللقاح لن يظهر قبل الشتاء، متوقعا طرح ألمانيا للقاح في العام المقبل، فيما ستواجه دول أخرى مثل البرازيل والأرجنتين الوباء بدون لقاح.
وشملت توقعات الخبير أن يمتلك قطاع كبير من البشر أجسام مضادة بحلول منتصف العام المقبل، وسيزداد أعدادهم بمرور الوقت.