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خبير: سيكون هناك موجة ثانية من كورونا و90% من البشر معرضون للإصابة

Time منذ ساعتين
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خبير: سيكون هناك موجة ثانية من كورونا و90% من البشر معرضون للإصابة

واشنطن (صدى):
توقع كلاوس ستور، مدير استراتيجية الأنفلونزا في شركة ”نوفارتس“ الأمريكية للأدوية، بأن تشهد الفترة القادمة موجة ثانية خطيرة من فيروس كورونا الجديد.

وقال، في تصريحات صحفية، إن الإصابات ستزداد في الشتاء المقبل، وأن 90% من البشر معرضون للإصابة بالعدوى اذا لم يتم تطبيق الحجر الصحي، واجراءات احترازية صارمة.

وأكد أن اللقاح لن يظهر قبل الشتاء، متوقعا طرح ألمانيا للقاح في العام المقبل، فيما ستواجه دول أخرى مثل البرازيل والأرجنتين الوباء بدون لقاح.

وشملت توقعات الخبير أن يمتلك قطاع كبير من البشر أجسام مضادة بحلول منتصف العام المقبل، وسيزداد أعدادهم بمرور الوقت.

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أحدث التعليقات

المليليح
الدوام لله الزوري لاعب الهلال سابقا يطالب بمستحقاته بنادي الهلال ليومك هذا
في الصميم
بعض الشيوخ عاهه علاقبيلته لايحل ولايربط وجوده زي عدمه
ابويزيد
ياروقي لاشفت صورتك هقيتك رجل,,اولاسمعت بربرك عرفت انك سقيم
ناصح
الى الاخ الروقي مع التحبه ارفق على حالك الناس تفهم ماهب على خبرك انت معلم اجيال فعليك انتكون قدوه لايسبطر عليك الميول وزراعت التعصب ,,,,,,,,,,,,,تحياتي
عدو الخونة
اللهم ابد بعضهم ببعض واكفناهم بما شئت

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