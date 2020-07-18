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بالصور.. موقف محرج لمذيعة شهيرة بسبب حذاءها

Time منذ 5 ساعات
Views 1193
بالصور.. موقف محرج لمذيعة شهيرة بسبب حذاءها

لندن (صدى):
سقطت المذيعة البريطانية الشهيرة، شارلوت هوكينز، في موقف محرج أثناء تقديم برنامجها Good Morning Britain؛ حيث قدمت الحلقة بفردتي حذاء مختلفتين ولكن بنفس اللون الوردي.

وظهرت إحدى فردتي الحذاء بطرف مدبب مصنوعة من جلد الحيوانات الصناعي، بينما كانت الأخرى تحتوي على رسوم بنفس لون الحذاء؛ فيما سخرت من نفسها عبر تويتر قائلة: "لا بد أنني كنت نصف نائمة هذا الصباح، فقد كافحت في العثور على أحذية مناسبة تمامًا للفستان ولكن لم يُشبها بعضها بعضا!!".

وتابعت: "هذا ما يحدث عندما لا يكون مصمم الأزياء لدينا موجودا!"؛ ليعلق زميلها في البرنامج، المذيع ادل راي: "عند التقديم، أعتمد على مضيفتي.. أريدك أن تكوني في أيدٍ آمنة ومطمئنة، واليوم في نهاية العرض، أدركت شارلوت هوكينز أنها كانت ترتدي حذاء غريبًا"، لترد شارلوت عليه أن ذهنها كان منشغلًا في أمور أكثر أهمية هذا الصباح".

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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