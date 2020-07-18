"تويتر" تكشف تفاصيل واقعة اختراق حسابات مشاهير

وكالات (صدى):
كشفت شركة "تويتر" تفاصيل جديدة بشأن الاحتراق الذى حدث لعدد من الحسابات خلال الأسبوع الماضي.
وأكدت الشركة أن المسؤولون عن الاختراق احتالوا على عدد من موظفي الشركة، وحصلوا على أدوات دعم داخلي تم استخدامها لتنفيذ الاختراق.
وأضافت أن المتسللون استهدفوا 130 حساباً، من بينها حسابات خاصة بشخصيات بارز ومشاهير وشركات كبرى، أمثال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، وحسابات شركتي أوبر وأبل ومغني الراب ، كاني ويست، وغيرهم.
وأشارت إلى نجاح المتسللون في استغلوا تلك الحسابات في الحصول على مبالغ بالعملة الرقمية بأكثر من مائة ألف دولار، بجانب تغيير كلمات المرور لنحو 45 من هذه الحسابات، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وذلك بالتعاون مع أصحاب الحسابات المتضررة.