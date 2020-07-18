بالفيديو..أمل الأنصاري للفتيات: لا تستسلمي للرجل وروحي للإتجاه التاني بدون تردد !

أميرة خالد (صدى):
أكدت الفاشينيستا أمل الأنصاري دعمها لقضية حقوق المرأة ورفضها تبعيتها للرجل وتغاضيها عن مساوئه .
وقالت "الأنصاري " في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي الكويتي " صالح الراشد "انها ضد ان تقبل المرأة الإستسلام وضد قبول الخيانة او الضرب .
وأضافت : انا او اي انثى على وجه الأرض ماهي مضطرة للإستمرار مع رجل خائن ، اتفهم انها تسامح مرة يمكن ربنا يصلح الحال لكن إذا تكررت تروح على الإتجاه التاني بدون تردد .
وأشارت "الأنصاري " ان تقديم المرأة لتنازلات تفكير خاطئ قائلة : اللي بيخون مرة بيخون اتنين وألف .