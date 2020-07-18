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الهيئة العامة للنقل تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 20 دقيقة
Views 1434
الهيئة العامة للنقل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للنقل باب التقديم على وظائف شاغرة عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير ، وذلك لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- محلل نظم تقنية المعلومات ، ويُشترط :

- درجة البكالويوس في تخصص الحاسب لآلي وتقنية المعلومات .

- القدرة على فهم احتياجات ومتطلبات العملاء.

- تصميم نماذج أولية بشأن احتياجات المستخدم .

2- مطور برامج، ويُشترط :

- القدرة على تطوير التطبيقات الإلكترونية .

- بكالوريوس في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات أو أي تخصص ذا صلة .

-القدرة على صيانة ودعم النظم الإلكترونية ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا .

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أحدث التعليقات

عابر سبيل
الخطاء اللي ترتكبه دولتنا الله يعزهم ، الثقه بالمجنس ، واللي على غير دينك لانه مايعينك .
عدو الخونة
طيب طيب بس القف انتبه لقلبك لا يطيح بخصيانك واحرص على لبس الحفاظات اسهالك رح يتضاعف وقلبك رح ينقطع قريبا ان شاء الله ناركم نار سعفة يابن المتعة
عدو الخونة
بغال وكلاب ومرتزق الحمارين متجمعين يطقون اصبع هنا ناسين ان هذا يحدث في جميع الدول ماعدا قطر لانها كلها منهوبة ومن مين يارب لك الحمد؟ من الفرس المجوس والترك المغول وتحت امرة النصراني اليهودي انطوان حمارة والحمارين انفسهم والدلدول ولد موزة معهم تحميمهم مرتزقة المغول من الشعب القطري
زاير
مجموع ٢٥ مليون + ٣٥ مليون تساوي= ٦٠ مليون ايراني من ٨١ مليون او ٧٥% من الشعب الايراني مهدد بالوباء ، اللهم احفظ المسلمين من غضبك و عقوبتك وانزلها بالظالمين .
اللهو البرئ
ربي يغفر له ..ذهب هذا الملك العظيم ..وبقيت دعوات المواطنين تلهج له بالدعاء بدخول الجنة .وابشر فأنها ان شاء الله قد وجبت لك ياكثر شيبان وعجايز وشباب يدعون الله له بالمغفرة .ذهب هذا الملك العظيم وبقيت سيرته الحسنة .اي والله ومانسيه اي مواطن..

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