الهيئة العامة للنقل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للنقل باب التقديم على وظائف شاغرة عبر برنامج التدريب على رأس العمل تمهير ، وذلك لحملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- محلل نظم تقنية المعلومات ، ويُشترط :
- درجة البكالويوس في تخصص الحاسب لآلي وتقنية المعلومات .
- القدرة على فهم احتياجات ومتطلبات العملاء.
- تصميم نماذج أولية بشأن احتياجات المستخدم .
2- مطور برامج، ويُشترط :
- القدرة على تطوير التطبيقات الإلكترونية .
- بكالوريوس في الحاسب الآلي وتقنية المعلومات أو أي تخصص ذا صلة .
-القدرة على صيانة ودعم النظم الإلكترونية ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي : هنا .