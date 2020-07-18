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بالفيديو.. الإطاحة بتشكيلات عصابية متورطين في جرائم خطيرة بعدد من المناطق

Time منذ 34 دقيقة
Views 1498
بالفيديو.. الإطاحة بتشكيلات عصابية متورطين في جرائم خطيرة بعدد من المناطق

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية في القبض على تشكيلات عصابية ومتورطين بجرائم في عدد من مناطق المملكة .

وأطاحت الجهات الأمنية بتشكيل عصابي بجدة مكون من ثلاثة مواطنين ومقيم عربي يقومون بسرقة 599 ألف ريال من مركبة اثناء توقفها امام احد البنوك.

كما تم القبض على ثلاثة وافدين آسيويين يحتجزون مقيم من بني جلدتهم في الرياض ويبتزون ذويه في بلاده لدفع مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله .

وتم القبض على تشكيل عصابي بالقصيم مكون من ثلاثة مواطنين قاموا بجرائم سلب تحت تهديد السلاح وسرقة المركبات والمحلات التجارية ووضع لوحات مسروقة على مركباتهم لإستخدامها في تنفيذ جرائمهم .

كما تم القبض على مواطنيًن بالدمام قاما بعدة جرائم منها انتحال صفة رجل امن وموظف حكومي والإستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بالدمام .

ونجحت الجهات الأمنية كذلك في القبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين يقومون بإحتجاز مقيم والتعدي عليه بالضرب والتصوير وطلب مبلغ مالي من احد اقاربه ، وغيرها من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها وهددت أمن المواطنين والمقيمين .

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أحدث التعليقات

عابر سبيل
الخطاء اللي ترتكبه دولتنا الله يعزهم ، الثقه بالمجنس ، واللي على غير دينك لانه مايعينك .
عدو الخونة
طيب طيب بس القف انتبه لقلبك لا يطيح بخصيانك واحرص على لبس الحفاظات اسهالك رح يتضاعف وقلبك رح ينقطع قريبا ان شاء الله ناركم نار سعفة يابن المتعة
عدو الخونة
بغال وكلاب ومرتزق الحمارين متجمعين يطقون اصبع هنا ناسين ان هذا يحدث في جميع الدول ماعدا قطر لانها كلها منهوبة ومن مين يارب لك الحمد؟ من الفرس المجوس والترك المغول وتحت امرة النصراني اليهودي انطوان حمارة والحمارين انفسهم والدلدول ولد موزة معهم تحميمهم مرتزقة المغول من الشعب القطري
زاير
مجموع ٢٥ مليون + ٣٥ مليون تساوي= ٦٠ مليون ايراني من ٨١ مليون او ٧٥% من الشعب الايراني مهدد بالوباء ، اللهم احفظ المسلمين من غضبك و عقوبتك وانزلها بالظالمين .
اللهو البرئ
ربي يغفر له ..ذهب هذا الملك العظيم ..وبقيت دعوات المواطنين تلهج له بالدعاء بدخول الجنة .وابشر فأنها ان شاء الله قد وجبت لك ياكثر شيبان وعجايز وشباب يدعون الله له بالمغفرة .ذهب هذا الملك العظيم وبقيت سيرته الحسنة .اي والله ومانسيه اي مواطن..

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