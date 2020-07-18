بالفيديو.. الإطاحة بتشكيلات عصابية متورطين في جرائم خطيرة بعدد من المناطق

الرياض (صدى):
نجحت الجهات الأمنية في القبض على تشكيلات عصابية ومتورطين بجرائم في عدد من مناطق المملكة .
وأطاحت الجهات الأمنية بتشكيل عصابي بجدة مكون من ثلاثة مواطنين ومقيم عربي يقومون بسرقة 599 ألف ريال من مركبة اثناء توقفها امام احد البنوك.
كما تم القبض على ثلاثة وافدين آسيويين يحتجزون مقيم من بني جلدتهم في الرياض ويبتزون ذويه في بلاده لدفع مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله .
وتم القبض على تشكيل عصابي بالقصيم مكون من ثلاثة مواطنين قاموا بجرائم سلب تحت تهديد السلاح وسرقة المركبات والمحلات التجارية ووضع لوحات مسروقة على مركباتهم لإستخدامها في تنفيذ جرائمهم .
كما تم القبض على مواطنيًن بالدمام قاما بعدة جرائم منها انتحال صفة رجل امن وموظف حكومي والإستيلاء على مبالغ مالية من العمالة الوافدة في أحياء متفرقة بالدمام .
ونجحت الجهات الأمنية كذلك في القبض على ثلاثة مواطنين ومقيمين يقومون بإحتجاز مقيم والتعدي عليه بالضرب والتصوير وطلب مبلغ مالي من احد اقاربه ، وغيرها من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها وهددت أمن المواطنين والمقيمين .