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«الحصيني»‏: اندفاع كتلة رطبة على عدة مناطق بالمملكة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1716
«الحصيني»‏: اندفاع كتلة رطبة على عدة مناطق بالمملكة

الرياض (صدى):
كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن اندفاع كتلة رطبة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع -بإذن الله -اندفاع كتلىة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من المملكة وعمان والإمارات واليمن" .

وأضاف "الحصيني" : " ومن المتوقع دخول أجزاء من الرياض خاصة المحافظات الجنوبية.. متوقع أن يخف الحر قليلاً /نزول في الحرارة بواقع من"2" ل"3"°C عما كان عليه في الايام الماضية مع رياح نشطة " .

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أحدث التعليقات

عابر سبيل
الخطاء اللي ترتكبه دولتنا الله يعزهم ، الثقه بالمجنس ، واللي على غير دينك لانه مايعينك .
عدو الخونة
طيب طيب بس القف انتبه لقلبك لا يطيح بخصيانك واحرص على لبس الحفاظات اسهالك رح يتضاعف وقلبك رح ينقطع قريبا ان شاء الله ناركم نار سعفة يابن المتعة
عدو الخونة
بغال وكلاب ومرتزق الحمارين متجمعين يطقون اصبع هنا ناسين ان هذا يحدث في جميع الدول ماعدا قطر لانها كلها منهوبة ومن مين يارب لك الحمد؟ من الفرس المجوس والترك المغول وتحت امرة النصراني اليهودي انطوان حمارة والحمارين انفسهم والدلدول ولد موزة معهم تحميمهم مرتزقة المغول من الشعب القطري
زاير
مجموع ٢٥ مليون + ٣٥ مليون تساوي= ٦٠ مليون ايراني من ٨١ مليون او ٧٥% من الشعب الايراني مهدد بالوباء ، اللهم احفظ المسلمين من غضبك و عقوبتك وانزلها بالظالمين .
اللهو البرئ
ربي يغفر له ..ذهب هذا الملك العظيم ..وبقيت دعوات المواطنين تلهج له بالدعاء بدخول الجنة .وابشر فأنها ان شاء الله قد وجبت لك ياكثر شيبان وعجايز وشباب يدعون الله له بالمغفرة .ذهب هذا الملك العظيم وبقيت سيرته الحسنة .اي والله ومانسيه اي مواطن..

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