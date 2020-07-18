بالفيديو.. طليق روان بن حسين يرد عليها بمساعدة شيرين عبدالوهاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
رد رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، على اتهامات طليقته الفاشينيستا الكويتية الشابة روان بن حسين، والتي وصلت إلى حد العدوى بالمرض الخطير لتعدد علاقاته الجنسية العشوائية.
ونفى يوسف المقريف تلك الاتهامات على استحياء أو بطريقة غير مباشرة، وسط مطالبات منه بعدم الإنصات إلى طرف واحد؛ حيث استعان المقريف بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للرد.
وظهر "المقريف" في مقطع فيديو مقتضب له وهو يستمع لأغنية لشيرين تقول كلماتها "في الزمن دا الكدابين كتروا" ، ما يعكس رده على تصريحات "روان" بأنه نقل إليها مرضا عبارة عن فيروس جنسي خطير.