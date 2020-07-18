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بالفيديو.. طليق روان بن حسين يرد عليها بمساعدة شيرين عبدالوهاب

Time منذ 8 ساعات
Views 3858
بالفيديو.. طليق روان بن حسين يرد عليها بمساعدة شيرين عبدالوهاب

متابعة- أميرة خالد (صدى):
رد رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، على اتهامات طليقته الفاشينيستا الكويتية الشابة روان بن حسين، والتي وصلت إلى حد العدوى بالمرض الخطير لتعدد علاقاته الجنسية العشوائية.

ونفى يوسف المقريف تلك الاتهامات على استحياء أو بطريقة غير مباشرة، وسط مطالبات منه بعدم الإنصات إلى طرف واحد؛ حيث استعان المقريف بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للرد.

وظهر "المقريف" في مقطع فيديو مقتضب له وهو يستمع لأغنية لشيرين تقول كلماتها "في الزمن دا الكدابين كتروا" ، ما يعكس رده على تصريحات "روان" بأنه نقل إليها مرضا عبارة عن فيروس جنسي خطير.

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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