بالفيديو.. نجاح المساعيد: الشخص اللي ما أطيقه أقسمه نصين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هاجمت الشاعرة والكاتبة الأردنية نجاح المساعيد، المتابعين الذين يسيئون لها، مطالبة من لا يعجبه ما تنشره من مقاطع أو ما تتناقش فيه مع متابعيها بألا يعلق ولا يتابعها.
وقالت نجاح المساعيد: "يوم إني أفتح السناب أو انستغرام أكون كتير سعيدة بالتعليقات المليئة بالمحبة وهذه الأشياء تكون سبب السعادة في يومي كامل"؛ مضيفة: "ولكني بعض الأحيان أقرأ للبعض تعليقات اللي ما لها داعي بها كمية من التنمر وعدم الإعجاب ما في مشكلة هي وجهة نظر ولكن ما أتقبلها".
واستطردت: "وأوجه كلامي لفئة من الناس اللي أنا مانا معجباتهم.. سؤالي باختصار؟ شخص انت ما تحبه أو ما يعجبك أو ما تطيقه تتابعه على أي أساس تعلق على أي أساس تدخل البث على إنستغرام على أي أساس تدخل سنابه على أي أساس تتابعه ليه".
وأضافت الكاتبة الأردنية: "أنا عن نفسي شخص ما اطيقه لو أطوله أقسمه الأرض.. وأتعامل مع هذه الفئة بطريقة سهلة عبارة عن تحريكة صباعين أدخل على اسم الحساب وأسوي (حظر) شخص مو طايقني أنا أقسم فيك معروف ما تشوفني مرة تانية".