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بالفيديو.. نجاح المساعيد: الشخص اللي ما أطيقه أقسمه نصين

Time منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. نجاح المساعيد: الشخص اللي ما أطيقه أقسمه نصين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هاجمت الشاعرة والكاتبة الأردنية نجاح المساعيد، المتابعين الذين يسيئون لها، مطالبة من لا يعجبه ما تنشره من مقاطع أو ما تتناقش فيه مع متابعيها بألا يعلق ولا يتابعها.

وقالت نجاح المساعيد: "يوم إني أفتح السناب أو انستغرام أكون كتير سعيدة بالتعليقات المليئة بالمحبة وهذه الأشياء تكون سبب السعادة في يومي كامل"؛ مضيفة: "ولكني بعض الأحيان أقرأ للبعض تعليقات اللي ما لها داعي بها كمية من التنمر وعدم الإعجاب ما في مشكلة هي وجهة نظر ولكن ما أتقبلها".

واستطردت: "وأوجه كلامي لفئة من الناس اللي أنا مانا معجباتهم.. سؤالي باختصار؟ شخص انت ما تحبه أو ما يعجبك أو ما تطيقه تتابعه على أي أساس تعلق على أي أساس تدخل البث على إنستغرام على أي أساس تدخل سنابه على أي أساس تتابعه ليه".

وأضافت الكاتبة الأردنية: "أنا عن نفسي شخص ما اطيقه لو أطوله أقسمه الأرض.. وأتعامل مع هذه الفئة بطريقة سهلة عبارة عن تحريكة صباعين أدخل على اسم الحساب وأسوي (حظر) شخص مو طايقني أنا أقسم فيك معروف ما تشوفني مرة تانية".

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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