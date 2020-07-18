المذيعة التي سقطت أسنانها على الهواء تكشف السبب

كييف (صدى):
علقت المذيعة ماريتشكا بادالكو، مقدمة البرامج التلفزيونية على القناة الأوكرانية “1 + 1" على واقعة سقوط أسنانها الأمامية على الهواء أثناء تقديم النشرة الإخبارية .
وقالت " بادالكو " ان ابنتها ضربتها بساعة منبه معدنية قبل نحو 10 سنوات ما تسب في تأثر أسنانها الأمامية .
وأضافت انها اجرت عملية كبيرة لكن الطبيب نصحها بعدم قضم الطعام واستخدام الأسنان الأمامية إلا انها لم تستطع الإلتزام بهذه القيود .
وأشارتانها لم تكن تتوقع ان الجمهور سينتبه لهذا الموقف لتلك الدرجة ، لكنها اعربت عن سعادتها برسائل الدعم التي تلقتها من جانب العديد من المتابعين .
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