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المذيعة التي سقطت أسنانها على الهواء تكشف السبب

Time منذ 9 ساعات
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المذيعة التي سقطت أسنانها على الهواء تكشف السبب

كييف (صدى):
علقت المذيعة ماريتشكا بادالكو، مقدمة البرامج التلفزيونية على القناة الأوكرانية “1 + 1" على واقعة سقوط أسنانها الأمامية على الهواء أثناء تقديم النشرة الإخبارية .

وقالت " بادالكو " ان ابنتها ضربتها بساعة منبه معدنية قبل نحو 10 سنوات ما تسب في تأثر أسنانها الأمامية .

وأضافت انها اجرت عملية كبيرة لكن الطبيب نصحها بعدم قضم الطعام واستخدام الأسنان الأمامية إلا انها لم تستطع الإلتزام بهذه القيود .

وأشارتانها لم تكن تتوقع ان الجمهور سينتبه لهذا الموقف لتلك الدرجة ، لكنها اعربت عن سعادتها برسائل الدعم التي تلقتها من جانب العديد من المتابعين .

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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