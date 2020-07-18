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دخول أمير الكويت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية

Time منذ 16 دقيقة
Views 1387
دخول أمير الكويت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية

خالد الظفيري (صدى):
أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، عن دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على صحته.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، قد أكد أن صحة الأمير بحالة جيدة، حيث قال: "ماكو إلا العافية.. للتو تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".

وأضاف: " ‏والاسبوع المقبل سيجري سموه فحوصاته الطبية الروتينية ،، و نسأل العلي القدير أن يحفظه و يبقيه ذخرا للبلاد و العباد مع ولي عهده الامين" .

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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