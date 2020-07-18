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معلومات صادمة عن منفذي "هجوم تويتر" على حسابات أوباما وجو بايدن

Time منذ 44 دقيقة
Views 1605
معلومات صادمة عن منفذي "هجوم تويتر" على حسابات أوباما وجو بايدن

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية معلومات غريبة حول منفذي الهجوم على حسابات المشاهير والمسؤولين على موقع " تويتر" يوم الأربعاء الماضي .

وأكدت ان منفذي الهجوم هم شباب عاديين غير تابعين لأي منظمات أو حكومات وان الدافع الوحيد لديهم هو امتلاك اسماء غير عادية .

وقالت صحيفة "نيويورك تايز" ان هؤلاء الشباب تعرفوا على بعضهم البعض ويستخدمون تلك الأسماء في الدخول على الألعاب الإلكترونية .

وكانت عملية القرصنة قد أثارت جدل كبير في الولايات المتحدة خاصةً وانها جاءت قبل فترة قليلة من الإنتخابات الأمريكية .

وسيطر هؤلاء القراصنة على حسابات المرشح الأميكي جو بايدن والرئيس السابق أوباما ومغني الراب المرشح الرئاسي "كاني ويست " ومؤسس أزون وغيرها من الحسابات لشخصيات هامة .

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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