معلومات صادمة عن منفذي "هجوم تويتر" على حسابات أوباما وجو بايدن

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية معلومات غريبة حول منفذي الهجوم على حسابات المشاهير والمسؤولين على موقع " تويتر" يوم الأربعاء الماضي .
وأكدت ان منفذي الهجوم هم شباب عاديين غير تابعين لأي منظمات أو حكومات وان الدافع الوحيد لديهم هو امتلاك اسماء غير عادية .
وقالت صحيفة "نيويورك تايز" ان هؤلاء الشباب تعرفوا على بعضهم البعض ويستخدمون تلك الأسماء في الدخول على الألعاب الإلكترونية .
وكانت عملية القرصنة قد أثارت جدل كبير في الولايات المتحدة خاصةً وانها جاءت قبل فترة قليلة من الإنتخابات الأمريكية .
وسيطر هؤلاء القراصنة على حسابات المرشح الأميكي جو بايدن والرئيس السابق أوباما ومغني الراب المرشح الرئاسي "كاني ويست " ومؤسس أزون وغيرها من الحسابات لشخصيات هامة .