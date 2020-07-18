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القضاء على الفيروسات بمساجد مكة في نصف دقيقة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1649
القضاء على الفيروسات بمساجد مكة في نصف دقيقة

مكة المكرمة (صدى):
شهد 250 مسجداً في منطقة مكة المكرمة، أمس الجمعة، حملة تعقيم باستخدام تقنية تتمكن من القضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية.

ومن جانبه، قال مدير عام جمعية "هدية الحاج والمعتمر الخيرية" منصور العامر، أن تقنية "مايكروسيف" التي يجرى استخدامها مُعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، لافتًا إلى أن المبادرة بدأ تنفيذها فعلياً بمسجد "السلف الصالح" .

وأوضحت مدير عام مجموعة مايكروسيف صفا القدومي، أن التقنية المُستخدمة لا تحتوي على مواد كيميائية وليس لها رائحة، ولا تُسبب أي أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وتستخدم عالمياً في تعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف.

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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