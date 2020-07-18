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بالصور.. عودة رجل لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل أكثر من أربع أشهر

Time منذ 10 ساعات
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بالصور.. عودة رجل لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل أكثر من أربع أشهر

القاهرة (صدى):
في اقعة مثيرة للدهشة عاد رجل مصري للحياة بعد موته ودفنه قبل 4 أشهر ونصف بمحافظة الشرقية .

وكشفت عائلة الرجل أنه كان مدرس ناجح وشخص طبيعي حتى أُصيب بمرض نفسي قبل 4 سنوات واصبح يغيب عن المنزل شهر ويحضر شهر ، وذات مرة غاب ولم يعد وظلوا يبحثون عنه بلا جدوى .

وأضافت انهم تلقوا اتصال من مستشفى بوصول جثة مجهولة الهوية وعندما شاهدوها بالمشرحة وجدوا شخص متوفي قريب الشبه من نجلهم لدرجة كبيرة وشعره طويل فأجمعوا انه هو بينما شكت فيه إحدى شقيقاته ولم تعترف انه اخيها .

وأخيراً أخذ الطب الشرعي عينه لفحصه لكن النتيجة تأخرت كثيراً فأستلموا جثة المتوفي ودفنوه بينما لم يتم اخبارهم بالنتيجة ، حتى اتصل بهم شاب بعد 4 أشهر ونصف عثر على الرجل الذي كان على قيد الحياه يعاني من وضع مأسوي بسبب مرضه النفسي وتشرده .

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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