بالصور.. عودة رجل لأسرته بعد وفاته ودفنه قبل أكثر من أربع أشهر

القاهرة (صدى):
في اقعة مثيرة للدهشة عاد رجل مصري للحياة بعد موته ودفنه قبل 4 أشهر ونصف بمحافظة الشرقية .
وكشفت عائلة الرجل أنه كان مدرس ناجح وشخص طبيعي حتى أُصيب بمرض نفسي قبل 4 سنوات واصبح يغيب عن المنزل شهر ويحضر شهر ، وذات مرة غاب ولم يعد وظلوا يبحثون عنه بلا جدوى .
وأضافت انهم تلقوا اتصال من مستشفى بوصول جثة مجهولة الهوية وعندما شاهدوها بالمشرحة وجدوا شخص متوفي قريب الشبه من نجلهم لدرجة كبيرة وشعره طويل فأجمعوا انه هو بينما شكت فيه إحدى شقيقاته ولم تعترف انه اخيها .
وأخيراً أخذ الطب الشرعي عينه لفحصه لكن النتيجة تأخرت كثيراً فأستلموا جثة المتوفي ودفنوه بينما لم يتم اخبارهم بالنتيجة ، حتى اتصل بهم شاب بعد 4 أشهر ونصف عثر على الرجل الذي كان على قيد الحياه يعاني من وضع مأسوي بسبب مرضه النفسي وتشرده .