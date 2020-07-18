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خليج أبحر في جدة وجهة جمالية لقضاء الأوقات الممتعة
منذ ساعة
747
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أحدث التعليقات
Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل
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