وكيل إدواردو يكشف مصير اللاعب

ماجد محمد (صدى):
كشف مارسيلو بينييرو، وكيل المحترف البرازيلي في صفوف الهلال كارلوس إدواردو، اليوم السبت، مصير اللاعب متوقعًا أن يبقى اللاعب في دوري المحترفين بعد انتهاء تعاقده مع الهلال.
وقال بينييرو، أن اللاعب لديه عروض من أندية سعودية وخليجية وبرازيلية وتركية، لكنه يعطي الأولوية للبقاء في المملكة، لافتًا إلى أن عروض الأندية السعودية لإدواردو لم تتطور إلى مرحلة المفاوضات.
وتوقع وكيل إدواردو، استمرار موكله في أحد الأندية السعودية أو الانتقال إلى نادٍ بمنطقة الخليج؛ بينما أوضح أن اللاعب وافق على عرض الهلال للتجديد في فبراير الماضي، لكن النادي عدل عنه بعد الجائحة وقدم عرضًا آخر بقيمة مالية أقل، فرفضه موكله.