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بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن الطيار المفقود مع مدربه بالفلبين

Time منذ 38 دقيقة
Views 2070
بالفيديو.. تفاصيل جديدة عن الطيار المفقود مع مدربه بالفلبين

الرياض (صدى):
ظهرت تفاصيل جديدة عن الطيار المفقود في الفلبين عبد الله الشريف، وذلك بشأن نمط التدريب وبعض العادات التي يتبعها الطيارون المدربون أثناء الرحلات التدريبية، المتسببة في فقدان الطيارة.

وقال بعض القائمين على برنامج التدريب، خلال تقرير أذاعته MBC، في برنامج "ما لم تر" أن بعض الطيارين المدربين ينامون أثناء الرحلات التدريبية عندما يشعرون بوصول الطيار المتدرب إلى مستوى يدعو للاطمئنان، وهو ما يمكن أن يكون مُفسرًا لاختفاء الطائرة التي كان يقودها الشريف.

وأشار البعض إلى إمكانية تسبب القيام بحركات خطيرة في الجو باختفاء طائرة الشريف، حيث أكدوا أن المتدرب قام بتنفيذ بعض المناورات الجوية الخطيرة قبل فقدان طائرته بيوم واحد؛ فيما كان يطمح دومًا في تعلم المزيد عن الطيران، مؤكدين أنه كان يسعى دومًا لتنفيذ ما يتعلمه خلال الرحلات التدريبية التي كان يقوم بها.

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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