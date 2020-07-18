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بالفيديو.. طبيبة تتنازل عن إجازة الأمومة وتعود لعلاج مرضاها

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. طبيبة تتنازل عن إجازة الأمومة وتعود لعلاج مرضاها

الرياض (صدى):
في موقف إنساني نبيل ، تنازلت مواطنة طبيبة عن أجازة الأمومة بعدوضع طفلتها بأيام معدودة وعادت لرعاية مرضاها .

فبعد أن وضعت الدكتورة فوزية الشمراني استشاري طب الأعصاب والتصلب المتعدد ، الطفلة الرضيعة قررت ان تعود لمتابعة المرضى بعد ثلاثة أسابيع فقط في ظل الحاجة للرعاية الصحية كواجب وطني وديني ، على الرغم من حقها في أجازة مدتها 70 يوم .

وقالت "الشمراني " أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توفر جميع حقوق المرأة العاملة ووفرت الطبيب البديل لكنها حريصة على متابعة مرضاها .

وأضافت ان الخوف من كورونا لن يمنعها من الواجب المهني مع الأخذ بالإجراءات الوقائية .

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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