بالفيديو.. طبيبة تتنازل عن إجازة الأمومة وتعود لعلاج مرضاها

الرياض (صدى):
في موقف إنساني نبيل ، تنازلت مواطنة طبيبة عن أجازة الأمومة بعدوضع طفلتها بأيام معدودة وعادت لرعاية مرضاها .
فبعد أن وضعت الدكتورة فوزية الشمراني استشاري طب الأعصاب والتصلب المتعدد ، الطفلة الرضيعة قررت ان تعود لمتابعة المرضى بعد ثلاثة أسابيع فقط في ظل الحاجة للرعاية الصحية كواجب وطني وديني ، على الرغم من حقها في أجازة مدتها 70 يوم .
وقالت "الشمراني " أن جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توفر جميع حقوق المرأة العاملة ووفرت الطبيب البديل لكنها حريصة على متابعة مرضاها .
وأضافت ان الخوف من كورونا لن يمنعها من الواجب المهني مع الأخذ بالإجراءات الوقائية .