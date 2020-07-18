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بالفيديو.. رحلة الحجاج إلى مكة قديما و "متعة المعاناه"

Time منذ 19 دقيقة
Views 1408
بالفيديو.. رحلة الحجاج إلى مكة قديما و "متعة المعاناه"

مكة المكرمة (صدى):
كشف الباحث في التراث الدكتور أحمد بن مساعد الوشمي مراحل تطور انتقال الحجاج إلى مكة المكرمة .

وأكد " الوشمي " في فيديو نشرته دارة الملك عبد العزيز أن الحجاج كانوا يستخدمون الركائب لمسافة 20 يوم تقريباً للوصول إلى مكة المكرمة .

وأضاف إلى ظهور "الحمالي الخشبي " حينها حيث كان يحمل العشرات من الحجاج ، وكان هناك الحمالي ذا الطابقين حيث كان يحمل الرجال في طابق والنسء في طابق .

وانتقل "الوشمي " إلى مرحلة ظهور المركبات والتي كانت تستوعب 26 راكب ، وكان الحجاج يتجمعون في "البراحات " بالرياض قبل الإنتقال لمكة ويقومون بإستئجار السيارات حتى المشاعر المقدسة ثم تطور النقل حتى عصرنا الحالي .

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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