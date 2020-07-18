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خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًا

Time منذ ساعة
Views 1750
خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًا

الرياض (صدى):
كشفت منصة «أبشر»، اليوم السبت، عن خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًّا والخطوات اللازمة لذلك، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

ووجه أحد الأشخاص سؤالًا إلى حساب أبشر عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " أريد تحديث جواز عامل لديّ، ومطلوب مني مراجعة المديرية العامة للجوازات.. فما الحل؟".

وأجاب حساب «أبشر» بأنه لتحديث بيانات سفر العامل يتم الدخول إلى حساب المستفيد عبر المنصة، ومن خلال تبويب خدماتي يتم النقر على أيقونة «خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات» وإرسال طلب، وذلك عبر الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

Farah
هذي البنت فيها قرين اعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس وهم اللي اخذوها للجبال الله يحرسنا وياكم
. راعــي الـددســـن .
اوكـــــــــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الحمد لله على رجوعه لأهله سـالم .
احمد
لكع بن لكع
واحد منصف
نقول لها شكرا ولكي يعلم الجميع ان اجازة الامومة 70 يوم مثيرة جدا جدا جدا خاصة ان جميع الامهات تقريبا عندها خادمة تسهر على الطفل

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