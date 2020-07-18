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«جوارديولا» يرفض إحباط «لويز» قبل مبارة اليوم: ما يحدث جزء من اللعبة

Time منذ 6 دقائق
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«جوارديولا» يرفض إحباط «لويز» قبل مبارة اليوم: ما يحدث جزء من اللعبة

وكالات (صدى):
تترقب جماهير الساحرة المستديرية مبارة اليوم السبت بين مانشستر سيتي وآرسنال ضمن مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي .

وعلى الرغم من الإنتقادات الموجهة للاعي السيتي " دافيد لويز " إلا انه لقى تشجيع كبير من مدربه بيب جوارديولا قبل اللقاء الحاسم .

ورفض جوارديولا الإنتقادات الموجهة للاعبه ، وقال في تصريحات له : لويز؟ لدي احترام لا يصدق له ولما حققه في مسيرته، إنه لاعب استثنائي يتمتع بعقلية لا تصدق وشخصية خاصة.

وأضاف: “أضحك كثيرًا على جميع النقاد، هل يعتقدون أنهم لم يرتكبوا خطأ واحدًا في مسيرتهم المهنية عندما كانوا مدافعين طوال 10 أو 15 عامًا؟ .

واختتم: أحب أنه لا يزال يلعب كرة القدم وأنا متأكد تمامًا من أنه سيقوم بأفعال جيدة أكثر من الأخطاء، ولكن يعترف بخطأه عندما يفعل ذلك، ما يحدث هو جزء من اللعبة، لذا لدي الكثير من الاحترام لهذا اللاعب كثيرًا .

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. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ🕷ــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
. راعــي الـددســـن .
مادرينا عنــه سبح وإلا إنتــفخ .
. راعــي الـددســـن .
الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .

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