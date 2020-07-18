«روحاني» يفجر مفاجأة حول عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في إيران

طهران (صدى):
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتفشي الهائل لكورونا في إيران مؤكداً ان تقرير وزارة الصحة يشير إلى إصابة 25 مليون إيراني وتهديد نحو 35 مليون إيراني آخرين بالفيروس .
وقال "روحاني " خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا انه خلال 150 يوم استقبلت المشافي 200 الف مصاب .
وحذر روحني من مضاعفة هذا العدد خلال لفترة القادمة ، مؤكداً انه يجب رفع الإستعدادات .
وكانت وسائل إعلام معارضة قد حذرت من تكتم الحكومة الإيرانية على بيانات كورونا وان الأرقام المعلنة أقل من الأرقام الحقيقة على ارض الواقع .