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«روحاني» يفجر مفاجأة حول عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في إيران

Time منذ 14 دقيقة
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«روحاني» يفجر مفاجأة حول عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في إيران

طهران (صدى):
اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بالتفشي الهائل لكورونا في إيران مؤكداً ان تقرير وزارة الصحة يشير إلى إصابة 25 مليون إيراني وتهديد نحو 35 مليون إيراني آخرين بالفيروس .

وقال "روحاني " خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا انه خلال 150 يوم استقبلت المشافي 200 الف مصاب .

وحذر روحني من مضاعفة هذا العدد خلال لفترة القادمة ، مؤكداً انه يجب رفع الإستعدادات .

وكانت وسائل إعلام معارضة قد حذرت من تكتم الحكومة الإيرانية على بيانات كورونا وان الأرقام المعلنة أقل من الأرقام الحقيقة على ارض الواقع .

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لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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