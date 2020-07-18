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مستشار قانوني يعلق على إمكانية التفاوض مع تاوامبا

Time منذ 34 دقيقة
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مستشار قانوني يعلق على إمكانية التفاوض مع تاوامبا

وكالات (صدى):
علق المستشار القانوني المصري نصر الدين عزام، عضو الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، المحاضر في القانون الرياضي لدي مركز الدراسات الدولية التابع لـ«فيفا»، اليوم السبت، على إمكانية تفاوض الأندية مع المهاجم الكاميروني لياندرو تاوامبا، بعد اندلاع أزمة بين اللاعب وفريقه التعاون.

وأوضح القانوني نصر الدين عزام: " سيكون للتعاون الحق في شكوى اللاعب وكسب القضية والمطالبة بتعويض قد يزيد على قيمة العقد في حال كانت إجراءات تفعيل العام الثالث وفق الإجراءات النظامية وحسب نص العقد "؛ فيما أكد التعاون تفعيل بند في تعاقده مع اللاعب يمنح النادي امكانية تمديد عقد اللاعب الكاميروني لموسم آخر بينما أكد تاوامبا رفضه لفكرة الاستمرار.

وفي السياق نفسه، قال عزام:" إذا تم التفعيل في الوقت النظامي حسب العقد المبرم لأول مرة، الذي وقع عليه اللاعب، لا يحتاج إلى توقيع آخر بشرط أن يكون بند الأفضلية ينص على موافقة اللاعب على شروط مدة التعاقد، لكن إذا كان التفعيل بعد الوقت النظامي لا بد من توقيع اللاعب من جديد" .

وأضاف: " يعد الآن وحسب التصاريح الرسمية من قبل إدارة النادي، لاعبًّا عقده ساري المفعول وهي الفترة المحرمة وبناء عليه يمنع مفاوضته مباشرة ومن يريد التعاقد معه يفاوض إدارة النادي فقط " .

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لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
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مادرينا عنــه سبح وإلا إنتــفخ .
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