نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على الجنوب الغربي للمملكة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1684
«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على الجنوب الغربي للمملكة

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، عن وجود حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار تصل إلى الجنوب الغربي للمملكة.

‏وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار، متوقع أن تؤثر على عمان واليمن اليوم وغداً، ثم تزحف باتجاه الجنوب الغربي السعودي يوم الاثنين، وقد تستمر لبضعة أيام" .

وأضاف: " اليوم السبت قد تتشكل بعض السحب على أجواء عسير وشرق جازان والباحة، وربما يهطل من بعضها بعض الأمطار .. والله أعلم "؛ بينما أوضح:" لا زال موسم رياح البوارح قائم وتتلاشى وتضعف في أغسطس " .

وتابع" المسند " : " موسم الغبرة في جازان عادة يبدأ في نهاية يونيو وتنتهي في منتصف أغسطس. العواصف الرملية في شهري يوليو وأغسطس ليست مستغربة، ولكنها قليلة الحدوث.. عدا الجنوب الغربي خاصة منطقة جازان وتهامة عسير " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ🕷ــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله .
. راعــي الـددســـن .
مادرينا عنــه سبح وإلا إنتــفخ .
. راعــي الـددســـن .
الله لا يبـــــلانا ولا يبـــــلابـنا .

أخر الأخبار

«جوارديولا» يرفض إحباط «لويز» قبل مبارة اليوم: ما يحدث جزء من اللعبة
«جوارديولا» يرفض إحباط «لويز» قبل مبارة اليوم: ما يحدث جزء من اللعبة
Time منذ 6 دقائق Views 1133
أبرز المعلومات عن تطبيق «تباعد» بعد حمايته لشاب من الإصابة بالعدوى
أبرز المعلومات عن تطبيق «تباعد» بعد حمايته لشاب من الإصابة بالعدوى
Time منذ 11 دقيقة Views 1253
«روحاني» يفجر مفاجأة حول عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في إيران
«روحاني» يفجر مفاجأة حول عدد الحالات المؤكدة بالفيروس في إيران
Time منذ 14 دقيقة Views 1387
مستشار قانوني يعلق على إمكانية التفاوض مع تاوامبا
مستشار قانوني يعلق على إمكانية التفاوض مع تاوامبا
Time منذ 34 دقيقة Views 1474
بالصور.. «هوندا» تزيح الستار عن سيفيك هاتشباك الجديدة بمواصفات مذهلة
بالصور.. «هوندا» تزيح الستار عن سيفيك هاتشباك الجديدة بمواصفات مذهلة
Time منذ 44 دقيقة Views 1316
«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على الجنوب الغربي للمملكة
«المسند»: حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار على الجنوب الغربي للمملكة
Time منذ 50 دقيقة Views 1684
بالفيديو.. طائر غريب يخطف سمكة قرش من احد الشواطئ !
بالفيديو.. طائر غريب يخطف سمكة قرش من احد الشواطئ !
Time منذ ساعة Views 712
برشلونة يختار بديلًا لمدربه كيكي سيتين
برشلونة يختار بديلًا لمدربه كيكي سيتين
Time منذ ساعة Views 1574
ابنة «The rock» تريد قتله في حوض السباحة (صورة)
ابنة «The rock» تريد قتله في حوض السباحة (صورة)
Time منذ ساعة Views 1813
«معادن» تعلن عن وظائف شاغرة
«معادن» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ ساعة Views 1678