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برشلونة يختار بديلًا لمدربه كيكي سيتين

Time منذ ساعة
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برشلونة يختار بديلًا لمدربه كيكي سيتين

وكالات (صدى):
كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يسعى إلى التعاقد مع مدرب جديد، لخلافة المدرب الحالي كيكي سيتي؛ حيث إن خورخي مينديز وكيل اللاعبين الشهير، عرض خدمات المدرب الفرنسي لوران بلان على برشلونة وفالنسيا منذ أسبوعين.

ويعد بلان، البالغ من العمر 54 عاما، بلا عمل منذ الانفصال عن باريس سان جيرمان في 2016، علما أنه قاد منتخب فرنسا وبوردو الفرنسي؛ بينما لعب لبرشلونة موسم 1996/1997، وفاز معه بلقب في كأس إسباني، ولقب في السوبر الإسباني، وشارك في ذلك الموسم في 38 مباراة.

وأشارت التقارير، إلى اجتماع جوسيا ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، مع مدرب الفريق كيكي سيتين، عقب خسارة لقب الليغا، الذي ذهب لريال مدريد؛ لافتة إلى أنه سيستمر كيكي سيتين في منصبه، رغم تقارير عن أنه خاض آخر مباراة على ملعب كامب نو أمام أوساسونا، الخميس، في الدوري الإسباني، بحسب نتائج الاجتماع.

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