بالفيديو.. طائر غريب يخطف سمكة قرش من احد الشواطئ !

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو واقعة مثيرة لطائر جارح يحمل سمكة تبدو كسمكة قرش من أحد شواطئ امريكا .
وأثار الفيديو ضجة كبيرة حول العالم محققاً اكثر من 15 مليون مشاهدة وسط حديث الصحافة العالمية عن هذا الحدث الغريب الذي يشبه الأفلام السينمائية .
والمثير في الأمر أن هذا الفيديو كان بمثابة الحدث الطريف في 2020 بعد وباء كوؤونا وسط تبادل النكات والتكهنات الساخرة من الواقعة .
وأخيراً ، كشف الباحث المتخصص في أسماك القرش "جون تشولم " ان هذا الطائر اسمه " عقاب " وان السمكة لم تكن سمكة قرش وإنما سمكة ماكريل إسباني .