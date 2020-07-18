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بالفيديو.. طائر غريب يخطف سمكة قرش من احد الشواطئ !

Time منذ 11 ساعة
Views 1884
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بالفيديو.. طائر غريب يخطف سمكة قرش من احد الشواطئ !

واشنطن (صدى):
وثق مقطع فيديو واقعة مثيرة لطائر جارح يحمل سمكة تبدو كسمكة قرش من أحد شواطئ امريكا .

وأثار الفيديو ضجة كبيرة حول العالم محققاً اكثر من 15 مليون مشاهدة وسط حديث الصحافة العالمية عن هذا الحدث الغريب الذي يشبه الأفلام السينمائية .

والمثير في الأمر أن هذا الفيديو كان بمثابة الحدث الطريف في 2020 بعد وباء كوؤونا وسط تبادل النكات والتكهنات الساخرة من الواقعة .

وأخيراً ، كشف الباحث المتخصص في أسماك القرش "جون تشولم " ان هذا الطائر اسمه " عقاب " وان السمكة لم تكن سمكة قرش وإنما سمكة ماكريل إسباني .

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أحدث التعليقات

الهزيمي
اقسم بالله العظيم قابلته بجده بردسي مول ولاعرفته سكرتي ابن حلال ورحل قمة الاخلاق والشغل ماهو عيب قال بالحرف يبي من الهلال اكثر من مليون لاتسعني الذاكره وللعبم اثنى على سامي الجابر يدعي له جزاه الله خير مع اني نصراوي لكن لست متعصب ولامتابع بقوة
ابو غلي
ارجو الله أن يسعدك تركي بن طلال شيوخ ونعم وشيوخ الله وشيوخ لتخدم عساء الله يفكنا منهم
الهزيمي
عبد الله سليمان يصيح ويدعي عليكم عطوة حقه يالهلال يااهل المال والحق
محمد
لا عب جيد عبدالفتاح عسيري ولكن ليس من ضمن افضل ٥ صانعين لعب بن زنان بالغت بالمديح
محمد
دعواالخلق للخالق

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